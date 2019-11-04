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تجمع للجالية اللبنانية في بوسطن لدعم لبنان والرئيس ميشال عون‎

4
NOVEMBER
2019
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أقامت الجالية اللبنانية في بوسطن تجمعاً من أجل دعم لبنان ورئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون نهار الأحد ٣ تشرين الثاني بحضور كثيف من أبناء الجالية على رأسها سعادة القنصل الفخري السيد ابراهيم حنا. أكدوا من خلالها دعم الكامل لمواقف رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد المستشري في لبنان منذ عقود كما طالبوا برفع السرية المصرفية عن كل السياسيين من دون استثناء. وكان لرئيسة المجلس اللبناني الاميركي للديمقراطية في بوسطن السيدة كارن طنوس نجيم كلمة ترحيب وشكر لكل من شارك في هذا نهار الوطني مؤكدة على ضرورة التضامن مع رئيس الجمهورية اللبنانية من أجل التغلب على الوضع الاقتصادي الراهن. وكما تحدثت أمينة سرّ المجلس السيدة مرلين سبع على جهود الرئيس عون خلال ١٤ سنة الأخيرة بمحاربة الفساد والذهنية الطائفية التي تسود في لبنان مؤكدة أن توزيع الاتهامات العشوائية تضلل الرأي العام وتبعد الشبهات عن الفاسدين. وشددت السيدة نتالي حمصي على المسيرة الاصلاحية للرئيس عون خلال توليه رئاسة تكتل التغيير والاصلاح مشيرة بالقوانين التي تقدم بها خلال ١٤ سنة الاخيرة. كما نوهت بعمله خلال ٣ سنوات الاخيرة على رأس الجمهورية اللبنانية خصوصاً على الصعيد الامني ومحاربة الارهاب. وأكدت أن يريد أن يحارب الفساد عليه أن يضغط على المجلس النيابي عموماً وعلى نواب منظقته خصوصاً للتصويت على القوانين المقدمة من الرئيس عون وتكتل لبنان القويّ أهمها "رفع السرية المصرفية" و" انشاء المحكمة الخاصة للجرائم المالية". في الختام، تسلّم سعادة القنصل الفخري السيد ابراهيم حنا رسالة دعم للرئيس عون من الجالية اللبنانية في بوسطن
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