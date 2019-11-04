قداس على نية لبنان في ادمنتون - كندا

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تزامناً مع مسيرة أهل الوفا المؤيدة للمؤسسات الدستورية برمزها فخامة رئيس الجمهورية،

اقام التيار الوطني الحر في مدينة ادمنتون - كندا قداساً على نية لبنان و دعماً لفخامة الرئيس العماد ميشال عون في كنيسة سيدة المعونات للموارنة .

احيا الذبيحة الإلهية الاب شارل سعد متمنياً ان يكون الله مع فخامة الرئيس خلال تشكيله الحكومة جديدة .

و قد شارك في القداس الالهي منسق وأعضاء هيئة ادمنتون في التيار الوطني الحر و عدد من المناصرين و من أبناء الجالية اللبنانية.

بعد القداس وقف أعضاء الهيئة وقفة تضامنية مع الرئيس معربين عن ثقتهم به لإيجاد الحل المناسب لهذه الأزمة التي يمر بها وطننا الحبيب.