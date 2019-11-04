رسالة دعم من التيار في المكسيك لفخامة الرئيس العماد عون

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قام وفدٌ من التيار الوطني الحرّ في المكسيك بزيارة إلى ىسعادة سفير لبنان في المكسيك سامي نمير، هذا وقد أودع الوفد لدى السفير كتاباً يعربون فيه عن تضامنهم مع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كل مواقفه الداعية الى محاربة الفساد وإعادة بناء الدولة على أسس الحق والقانون والعدالة الإجتماعية. كما شدّد الوفد على ضرورة وقوف اللبنانيين صفاً واحداً متراصاً ومساندة فخامة الرئيس في خارطة الطريق التي رسمها والآيلة إلى معاقبة ومحاسبة كلّ الذين سرقوا ونهبوا الأموال العامة، واقرار القوانين المتعلّقة برفع السرية المصرفية، واستعادة الأموال المنهوبة.

وفي الختام تمنى الوفد على إخوتهم وأشقائهم في الوطن الأم أن يتحلّون بالوعي وحس المواطنة ولا ينجرفوا في أجندات داخلية وخارجية قد تغرق البلاد في أنفاق مظلمة. حمى الله لبنان وشعبه وأنار عقول وقلوب أبنائه أجمعين.