هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار: الجرس الذي حمله الشباب الى بعبدا تمّ أخذه من بلدة داريا بحضور كاهن الرعية والشماس

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صدر عن هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تعقيباً على ما يتمّ تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعدّي التيار على المحرمات واستعمال جرس احدى الكنائس واقتلاعه بالقوة لأخذه الى بعبدا:

"بما أن اشباه الرجال تعدّت اليوم على المحرمات واستعملوا جرس احدى الكنائس واقتلعوه لاخذه الى بعبدا معتبرين انه نهار مقدس وبما ان هذه الافعال تمس في قدسية الديانة المسيحية. نرفع النداء من جميع ابطال ورجال اهل كسروان - الفتوح وكما يقول المثل من فقش الموج وحتى رأس الجرد قرع اجراس كنائسكم والتجمع في ساحات مناطقكم فورا والانضمام الى جماعة الحراك في الزوق وذلك بعد نصف ساعة على كنيسة مار شربل ادونيس لقطع الطرقات كليا وشل حركة البلاد."

يهمّنا إيضاح ما يلي:

أوّلاً، إنّ

ثانياً، لهذا الجرس رمزيّة دينيّة وتاريخيّة على حدٍّ سواء، وقد حمله شباب داريا الى بيت الشعب في ال٨٩ وفي ال٢٠١٦ بعد انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.

ثالثاً، لم يتمّ فكّ الجرس عن قبّة كنيسة الرعية، ذلك أنّ الجرس المذكور موجود في باحة الكنيسة أصلاً.

رابعاً، فقد أثبت التاريخ كما الواقع من هم أشباه الرجال قطاع الطرق الذين لم يتخطّوا بعد الذهنية الميليشياوية وشغلهم الشاغل فبركة إشاعات تحريضية رخيصة لا تمتّ للواقع بصلة.

وهي تشبه سياساتهم الضيقة والكيديّة ووطنيتهم المأجورة والاستنسابية لا سعياً وراء الإصلاح الحقيقيّ ولا ايماناً بمحاربة الفساد الفعلية ولا حفاظاً على المسلّمات المسيحية، إنَّما لغايةٍ في نفس... يعقوب، غاية باتت واضحة ومكشوفة و"مدفوعة سلفاً".