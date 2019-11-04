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أسرار الصحف ليوم الأثنين 4 تشرين الثاني 2019

4
NOVEMBER
2019
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 اللواء: أسرار

همس
جرت إتصالات مكثفة بين البنك المركزي في بيروت والمسؤولين المعنيين في أكثر من مؤسسة مالية عالمية في نيويورك لمتابعة تطورات حركة المصارف في اليوم الأول لعودتها للعمل يوم الجمعة الماضي!


غمز
إستهجنت شخصيات بارزة في التيار الوطني ما ورد على لسان رئيسه في تظاهرة بعبدا حيث وصف بعض المعترضين على سياساته بـ«الخونة»، وهم ما زالوا أعضاء في التيار!


لغز
إلتقى مرجع سياسي عدة مرات مع قياديين من حزب بارز متخاصم معه قبل إعلان إستقالة الحكومة، كما إلتقى قياديين من الحراك في الفترة نفسها!

 

 



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر أمنية عن وجود مفاوضات تجري وراء الكواليس حول الحسابات السياسية للأطراف الداخلية والخارجية وتشكل تحركات الساحات تعبيراً عنها تراجعاً وتصعيداً، وقالت في حال ظهر تأثير ذلك على مسار التكليف والتأليف من داخل «كلن يعني كلن» فهو يعني موت الحراك الشعبي كأداة تغيير.

 

كواليس
قال سفير دولة أوروبية في العراق إنه استغرب عدم شعور المسؤولين الإيرانيين بالقلق على دورهم تجاه الأحداث العراقية بعدما كان يظنّ أنها تستهدف وجود طهران ودورها في بغداد، وسمع أنّ الإيرانيين يقولون يضحك كثيراً من يضحك أخيراً...

 

 


الجمهورية: أسرار

نائب جنوبي: الإتهام الشعبي للنواب بالفساد والسرقة غير مبرّر

إعتبر نائب جنوبي أن الإتهام الشعبي للنواب بالفساد والسرقة غير مبرّر لأنه ليست لديهم سلطة القرار كتلك التي يملكها الوزراء على سبيل المثال.

 

مرجع قضائي: هذا جزء من ملف الفساد

إعتبر مرجع قضائي أن ما يتم تداوله في الإعلام عن الفساد وناهبي المال العام هو جزء من ملف الفساد بغض النظر عن إمكان الوصول اليه حالياً بطريقة قانونية.

 

"المسؤولون اللبنانيون لم يتّعظوا من دروس التاريخ"

قال دبلوماسي أوروبي "يبدو أن المسؤولين اللبنانيين لم يتّعظوا من دروس التاريخ، لذلك يستمرون في صمّ آذانهم عن صرخات الناس".

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