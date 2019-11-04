عناوين الصحف ليوم الأثنين 4 تشرين الثاني 2019

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الجمهورية: إرحموا الشعب



الأخبار: حان وقت الحقيقة: من يلعب بالبلاد؟

النهار: السلطة "الخائفة" تُطلق "حروب الشوارع" مماطلة الرئيس في الاستشارات تُشعل الساحات

الديار: القصر يتأخر بالاستشارات لأن الحريري لم يتشاور مع بعبدا بالاستقالة

مستحيل ان يقبل الرئيس عون بحكومة تكنوقراط يخرج منها باسيل

فرنجية ــ جعجع ــ جنبلاط ــ الكتائب ــ المستقبل وبري يرفضون توزير باسيل



البناء: عون وباسيل أكدا وحدة الساحات أمام حشود مؤيّدة في بعبدا... والساحات حشدت لقطع الطرقات والإقفال

الحريري لرئاسة الحكومة... حشد التيار لتعزيز تمهّل عون التفاوضي... والساحات لتسريع التسمية

إقفال الطرقات اليوم يرسم تساؤلات عن... هدنة آخر الشهر... وخطر المواجهات... وتعامل الجيش

اللواء: «أحد الوِحدة»: تصعيد بوجه «أحَد بعبدا»: الساحات تمتلئ وقطع طرقات.. وإضراب اليوم

الأزمة النقدية: المطلوب زيادة رساميل المصارف .. ولا إقتطاع من أموال المودعين

the daily star: ‘Sunday of Unity’ rejuvenates protests



l'orient le jour: Le « non » assourdissant de la rue à Beyrouth