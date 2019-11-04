استهداف قافلة عسكرية أمريكية في سوريا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، عن تعرض قافلة عسكرية للقوات الأمريكية شمال شرق سوريا لاستهداف من أراض تسيطر عليها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.





وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "تم الحصول على معلومات عبر قناة فض الاشتباكات مع الجانب الأمريكي تفيد باستهداف قافلة عسكريين أمريكيين، يوم 3 نوفمبر، كانت تسير في طريق إم 4 باتجاه الحدود مع العراق، على بعد 6 كيلومترات غربي بلدة تل تامر".

وأوضحت الوزارة أن القصف نفذ من "أراض يسيطر عليها مسلحون موالون لتركيا من الجيش الوطني"، مشددة على أن الحادث لم يسفر عن إصابات.