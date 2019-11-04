هذه هي الطرق المقطوعة

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افادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة هي الآتية:

من الجنوب باتجاه بيروت: صيدا دوار ايليا ودوار الرئيس الحريري، الجية مفرق برجا، الناعمة، خلدة أوتوستراد، الشويفات.

من زحلة حتى بيروت: مستديرة زحلة، سعدنايل، مفرق قب الياس، اعالي جديتا، صوفر، عالية

ضمن نطاق بيروت: نهر الكلب، جل الديب، مزرعة يشوع، جسر الرينغ، الصيفي، الشفرولية، ساحة ساسين، فردان (تقاطع دار الطائفة الدرزية)

ضمن نطاق طرابلس باتجاه بيروت: ساحة حلبا، ساحة النور، جسر البالما، شكا، البترون، جبيل، غزير، الذوق: أوتوستراد

من زحلة حتى بيروت: مستديرة زحلة، مفرق المرج - بر الياس، جب جنين، الرفيد، المصنع، سعدنايل، مفرق قب الياس، اعالي جديتا، صوفر، عالية