الطرقات المقطوعة حتى الآن في كافة المناطق اللبنانية!!

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الوكالة الوطنية: قطع أوتوستراد الجنوب في صيدا باتجاه بيروت بالإطارات المشتعلة
قطع السير على أوتوستراد جل الديب بالاتجاهين
الطرقات المقطوعة ضمن زغرتا:
اوتوستراد المنيه الضنيه عند مفرق عدوة
طريق النافعة مجدليا
قطع الطريق على ساحة ساسين – الاشرفية
ساحة ساسين
قطع الطريق عند ساحة حلبا
وجزئياً عند ساحة العبدة
الطرقات المقطوعة ضمن البقاع
قب الياس
غزة
جديتا العالي
تعلبايا
الطرقات المقطوعة ضمن منطقة زحلة:
- مفرق راشيا المصنع
- مستديرة زحله
-طريق تعلبايا مع فتح مسرب للسير
قطع الطريق عند ساحة حلبا
وجزئياً عند ساحة العبدة