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صرّح النائب ابراهيم كنعان لل "الجديد" ان الناس لا تنتظر مراسيم تشكيل شكلية للحكومة وعملية تأليف تأخذ اشهرا كما في السابق والبلد لا يحتمل ذلك اقتصاديا وماليا والمطلوب حكومة في اقرب فرصة لتلبية مطالب الناس ونزع الفتيل من الشارع،

وأضاف ان التشاور قائم ولا يتوقف ويشمل عملية التكليف والتشكيل واذا صفت النيات فالعملية يجب ان لا تتأخر اكثر من ايام ويفترض ان نشهد مطلع الاسبوع استشارات التكليف،

وقال: لا نتعامل بسطحية او بمنطق النكايات ورئيس الجمهورية يشعر بالمخاطر المحدقة وهناك تواصل حاصل مع كل المعنيين لتسهيل عملية تأليف الحكومة تقوم به دوائر القصر باشراف فخامة الرئيس وما يهمنا هو تأليف الحكومة الامس قبل اليوم بما يعطي دعما للوضع القائم ان على صعيد الشارع او ماليا واقتصادياً