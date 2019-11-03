في لقاء أهل الوفاء رئيس التيار الوطني الحر يطلق معركة سرية - محاسبة - استرداد

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لأول مرة منذ بدء التحركات المطلبية خرج رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عن صمته. لا لرجم الحراك بل للتأكيد على صدقية غضب اكثريته بقدر الظلم الذي الحقته الاقلية بطلب ممن هو خلفها. باسيل الذي اعتبر انه من غير العدل ان يظلم التيار الوطني الحر مرتين: من قبل الفاسدين ومن قبل ضحايا الفساد، دعا الى توحيد ساحات النضال لا الى المواجهة



على بعد امتار قليلة من قصر بعبدا تعهد باسيل بالسير بخارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية تحت شعار سرية محاسبة واسترداد لاستعادة الاموال المنهوبة في ظل ال 13 تشرين الاقتصادي. وناشد الشعب الزام المسؤولين والموظفين كشف حركة حساباتهم منذ اول يوم توليهم لمسؤولياتهم



باسيل اعترف حيث أخطأ، حيث اعتبر ان يمكن تحقيق الاصلاح بالمصالحة



وفي مختلف الاتجاهات صوب سهامه محذرا من ايام اصعب، فقصاصنا كبير لاننا نعرف الكثر ومعاندين كثيرا



اما لوادته التي اصابتها شظايا الشتامين فكانت لها منه اعتذار وتحية اجلال