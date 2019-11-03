مخزومي يتابع اتصالاته للخروج من الازمة الراهنة

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تابع النائب فؤاد مخزومي اتصالاته بالنواب المستقلين، وعدد من أعضاء الكتل النيابية للتشاور في الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وسبل الخروج من المأزق الحكومي الراهن بعد استقالة الحكومة الحالية، عقب اندلاع الانتفاضة الوطنية الجامعة.

واعتبر نائب بيروت ان ما يجري على الارض بالغ الخطورة ويتطلب الإسراع في الخطوات الدستورية لتأليف حكومة انتقالية تلبي اماني اللبنانيين بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والإعداد لانتخابات مبكرة.

من جهة ثانية اشاد مخزومي بوعي الشعب اللبناني في التعامل مع الأزم المالية الحرجة، والذي تجلى بصورة واضحة في اليومين الأولين لعودة المصارف إلى العمل حيث بقيت حركات السحب والتحويل في مستوى مقبول وبمعدلات قريبة من النسب التي تشهدها المصارف في مطلع كل شهر، سواء لجهة سحب الرواتب او تسديد الاقساط المستحقة.