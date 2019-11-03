وزير سابق في ذمة الله!

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توفي اليوم الوزير السابق ميشال إدة

الوزير اده من مواليد عام 1928 وهوسياسي ورجل أعمال لبناني ماروني وكاتب متخصص في الصراع العربي الإسرائيلي والحركة الصهيونية.

وكان قد شغل عدة مناصب وزارية بين 1966 إلى 1998. ترأس لرابطة المارونية منذ عام 2003 ولغاية عام 2007. يرأس منذ عام 1990 الشركة العامة للطبع والنشر التي تصدر صحيفة لوريون لوجور. رشح لمنصب رئيس الجمهرية خلفا لإميل لحود ولكنه رفض من قبل قوى 14 آذار نظراً لعلاقته الجيدة بسوريا. اشتهر عنه قوله إنه سينام أمام الدبابات السورية إذا خرجت من لبنان.

وزيراً للأنباء ووزيراً للبرق والبريد والهاتف بالفترة من 6 ديسمبر 1966 حتى 8 فبراير 1968 في حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو.

وزيراً للإعلام بالفترة من 25 أكتوبر 1980 حتى 7 أكتوبر 1982 في حكومة الرئيس شفيق الوزان في عهد الرئيس إلياس سركيس.

وزير دولة لشؤون الثقافة والتعليم العالي بالفترة من 31 أكتوبر 1992 حتى 25 مايو 1995 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.

وزيراً للثقافة والتعليم العالي من 25 مايو 1995 حتى 7 نوفمبر 1996 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.

وزيراً للدولة من 7 نوفمبر 1996 حتى 4 ديسمبر 1998 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي.