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قطاع الإنتشار في التيّار: التظاهرة كانت حاشدة وتواجد الحضور كان من منطقة مونتريال وضواحيها

3
NOVEMBER
2019
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بيان صادر عن قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ
 
كعادتهم الصبيانية ولعدم معرفتهم بكيفية القيام بالعمليات الحسابية، كتب موقع "حزب القوات اللبنانية" عن التظاهرة التي دعا لها عدد من أفراد الجالية اللبنانية والمؤيدين لمسيرة الرئيس العماد ميشال عون الإصلاحية في مونتريال – كندا، وقد أورد هذا الموقع بأن الحضور كان قليل جداً.. 
 
يهمّ قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ أن يؤكد بأن التظاهرة كانت حاشدة وتواجد الحضور كان من منطقة مونتريال وضواحيها، كما أن اللقطات التي نشرها هذا الموقع هي صحيحة مئة في المئة، إنما أخذت في الفترة التحضيرية قبل بدء التحرك، وللتأكد من عدم مصداقية هذا الموقع، يرجى إعادة مشاهدة النقل المباشر عبر شاشة الــ OTV  
 
اذ ناسف لمستوى الانحطاط الاعلامي الذي وصل اليه "حزب القوات اللبنانية"، نصلّي طالبين من الله أن يمدّهم بالوعي أولاً، وبالصبر ثانياً، لأننا نعلم بأن هزائمهم المتتالية منذ أكثر من قرنين في كافة المجالات ما هي إلا إشارة تخبّط القيادة التي يعتبرونها "حكيمة"..
  
في النهاية، لا يسعنا إلا أن نستذكر المثل اللبناني القائل: "من شبّ على شيء.. شابَ عليه"
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