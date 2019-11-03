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قطاع الإنتشار في التيّار: ناسف للمستوى الاعلامي المتدنّي الذي وصل اليه "حزب القوات اللبنانية"

3
NOVEMBER
2019
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بيان صادر عن قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ

أورد موقع "حزب القوات اللبنانية" بأن من زار سفارة لبنان في نيجيريا الاتحادية والتقى السفير حسام دياب وسلّمه رسالة دعم لمسيرة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الإصلاحية لا يمثلون الجالية اللبنانية في نيجيريا.

يهمّ قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ أن يؤكد التالي، زار وفد من الجالية اللبنانية السفير اللبناني في نيجيريا الاتحادية السيد حسام دياب، وقد استقبلهم السفير دياب واستمع الى مطالبهم وتسلّم رسالتهم الداعمة لمسيرة الرئيس ميشال عون الإصلاحية.

اذ ناسف للمستوى الاعلامي المتدنّي الذي وصل اليه "حزب القوات اللبنانية"، لا نستغرب أبداً جنونهم الواضح وتركيباتهم الميليشيوية منذ أن بدء الإنتشار بالتحرك لدعم مسيرة الرئيس العماد عون، فكما قطعوا الطرقات في لبنان ورهبّوا المواطنين وخاصة في منطقة زوق مصبح مستغلين مطالب المتظاهرين المحقّة لتسجيل مكاسب في السياسة، كذلك يفعلون في الانتشار.

تصرفاتهم الميليشيوية اذ تدلّ على شيء واحد هو هزائمهم المتتالية منذ أكثر من قرنين في كافة المجالات ما هي إلا إشارة لتخبّط القيادة التي يعتبرونها "حكيمة" والظاهر بأنها غير ذلك.

في النهاية، لا يسعنا إلا أن نستذكر المثل اللبناني القائل: "من شبّ على شيء.. شابَ عليه"

التيّار الوطنيّ الحرّ - قطاع الإنتشار

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