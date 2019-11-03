حمدان لجنبلاط: وليد بيك انتو حرامية المال العام وزعران الادارة المدنية

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تعليقاً على تصريحات وليد جنبلاط وهلعه وإطلاق عنان لسانه وفقدان لأعصابه بعد مظاهرة تيار الوطني الحر في بعبدا، كتب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

انفصام سياسي وفكري وشخصي لكبير الفاسدين والمفسدين والمنتفعين من تركيبة الطائف منذ ثلاثين عاماً ..

وليد بيك انتو حرامية المال العام وزعران الادارة المدنية وشركاء الرايحين والجايين في نظام الطوائف والمذاهب اللبنانية، و عاملين شي عشرين مجزرة تدبيح بالناس تحت علم الاشتراكية والتقدمية..

#انضب