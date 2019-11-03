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التجمع أجل لبنان في فرنسا أقام وقفة تضامنية لدعم مطالب الشعب اللبناني المحقة و تأييد مسيرة الرئيس عون

3
NOVEMBER
2019
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أقام التجمع أجل لبنان في فرنسا - التيار الوطني الحر وقفة تضامنية لدعم مطالب الشعب اللبناني المحقة و تأييد مسيرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مكافحة الفساد لبناء دولة عصرية مدنية على قدر طموحات اللبنانيين في ساحة فيكتور هوغو في باريس - الدائرة ١٦ بعد ظهر نهار الاحد ٣ تشرين الثاني.

ورفع المشاركون من كافة المناطق العلم اللبناني تضامنا مع اللبنانيين الشرفاء لتحقيق الإصلاح واقرار قوانين مكافحة الفساد وتطبيقها بشكل صارم.

وشارك في الوقفة منسق اوروبا في التيار الوطني الحر الدكتور سيلا فلفلي الذي شدد ان فرنسا كانت وستبقى نبض التيار الوطني الحر في اوروبا ووفية لمبادئ العماد عون.

واعتبر ممثل اوروبا في المجلس الوطني السيد فادي الشيخ ان الوقفة ليس موجهة ضد احد وإنما هي ايضا لدعم خيارات الرئيس عون وخطته وعلى الجميع المثول امام القضاء مشددا ان التيار الوطني الحر فخور بانضمام الآخرين الى قضيته وسيبقى على روحية النضال.

وألقى كلمة التجمع الدكتور انطوان شديد منسق التيار الوطني الخر في فرنسا حيث شدد ان اللبنانيين في فرنسا كانوا دائما اوفياء لمسيرة الجنرال وسيتابعون الضغط للمساعدة في إقرار خارطة الطريق التي وضعها الرئيس عون في فروعها الثلاثة : مكافحة الفساد والدولة المدنية وتحسين الاقتصاد.


وهتف المشاركين شعارات داعمة لرفع السرية المصرفية ولسعادة الأموال المنهوبة ورفع الحصانات ومكافحة الفساد.

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