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الرئيس عون من بعبدا: ادعو الجميع الى الاتحاد لمكافحة الفساد والنهوض بالاقتصاد وارساء الدولة المدنية

3
NOVEMBER
2019
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رئيس الجمهورية في كلمة الى الحشود على طريق القصر الجمهوري:
ادعو الجميع الى الاتحاد لمكافحة الفساد والنهوض بالاقتصاد وارساء الدولة المدنية
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الرئيس عون: الساحات لا يجب أن تكون ساحة ضد أخرى وتظاهرة ضد أخرى
ورسمنا خارطة طريق تحقيقها يحتاج الى جهدكم في مقابل الكثير من المعرقلين
----------------------------------------------------------

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المواطنين الذين احتشدوا على طريق قصر بعبدا قبل ظهر اليوم بدعوة من " التيار الوطني الحر" الى الاتحاد " لأن الساحات الجديدة يلزمها دعم وجهاد"، وقال:" كثرت الساحات التي لا يجب أن تكون ساحة ضد أخرى ".
واعتبر الرئيس عون أن "تحقيق اهداف محاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد وارساء الدولة المدنية يحتاج الى تعاون الجميع وتوحيد الساحات".
كلام الرئيس عون جاء في ختام التظاهرة الشعبية الحاشدة التي غصت بها طريق القصر الجمهوري في بعبدا في مناسبة الذكرى الثالثة لانتخابه رئيساً للجمهورية.
وقد خاطب رئيس الجمهورية المشاركين في التظاهرة عبر شاشات كبيرة مباشرة من قصر بعبدا.
وفي ما يلي نص كلمة الرئيس عون:
"يا شعب لبنان العظيم،
اهلي واحبائي،
جئتم اليوم لتجددوا العهد. أهلا وسهلاً بكم، وأنا أيضاً على العهد والوعد.
لقد كثرت الساحات، و ثار الشعب الذي يعيش عوزاً، وحقوقه مفقودة، وفقد ثقته بدولته، وهنا تكمن المشكلة التي يجب حلها عبر إعادة ثقة الشعب بدولته.
كثرت الساحات التي لا يجب أن تكون ساحة ضد أخرى وتظاهرة ضد أخرى.
وأنا أدعو الجميع الى الاتحاد لأن الساحات الجديدة يلزمها الدعم والجهاد. فالفساد لا يذهب بسهولة لأنه متجذر منذ عشرات السنين ولا يمكن محاربته إلا عندما تبذلون الجهد اللازم وتساعدوننا على ذلك."
واضاف رئيس الجمهورية:" لقد رسمنا خارطة طريق تشمل نقاط ثلاث، وهي محاربة الفساد، والنهوض بالاقتصاد، وارساء الدولة المدنية. وهذا لا يمكن تحقيقه بسهولة ونحن بحاجة لجهدكم، والى ساحة تتألف منكم ومن كل الذين تظاهروا لتدافعوا عن حقوقكم. فتحقيق هذه الاهداف هو من حقكم، في مقابل وجود الكثير من المعرقلين ولذلك سنتواصل للإتفاق ونجاهد سوياً.
جئتم لتقولوا لي "نحنا معك"، وأنا اقول لكم أنا معكم، ومن خلالكم أرى شعب لبنان كله. واقول لكم أنا أيضاً أحبكم، أحبكم "كلكن يعني كلكن".
عشتم وعاش لبنان."

 

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