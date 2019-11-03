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كنعان من بعبدا: لا شروط الاّ شروط الناس والمرجلة في توحيد الساحات للإنجاز

3
NOVEMBER
2019
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 أكد النائب ابراهيم كنعان من بعبدا أن "حرية التعبير مصانة للجميع ولا أحد يختصر الشعب والساحات ساحاتنا جميعاً، ومطالب الناس مطالبنا"، مؤكداً ان "المرجلة في توحيد الساحات للانجاز تحت راية الدولة والمؤسسات وفي مقدمهم رئيس الجمهورية".

واشار كنعان الذي رافق تيار المتن من هيئة القضاء الى بعبدا الى أن "تيار المتن يحمل معه الى بعبدا هموم الناس والمطالب الاجتماعية والاصلاحية دعماً لرئيس الجمهورية الذي حقق قبل الرئاسة وبعدها الكثير من طموحات شعبنا التي نسعى لتنفيذها".

وهل سيسمي التيار الوطني الحر الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة؟ أجاب كنعان: "نحن في نظام ديموقراطي والكتل النيابية هي من تسمي الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، واليوم هناك مشاورة. والأأهم من التسمية هي الارادة السياسية، فإما ان يتماهى السياسيون مع مطالب الشعب ويحققون مطالبهم، ونحن منهم، وإما فسنخسر آخر فرصة. والموضوع ليس من يكلّف ومن لا يكلّف، بل من يتبنى مطالب الناس، ولديه الارادة الفعلية للتغيير".
وهل من فيتو على الحريري؟ اجاب كنعان " لا فيتو على أحد، والرئيس الحريري لديه كتلة كبيرة وهو من الأسماء المطروحة، كما اسماء أخرى. والأهم من الكتل ان تتوفر ارادة اغيير فعلية وجدّية لأن الناس لم تعد تستطيع ان تنتظر".

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