جيهان خوري من تظاهرة بعبدا: اليوم انا مبسوطه اكتر بكتير لان الشعب أصبح يطالب بحقوقه وكرامته

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بعد تداول فيديو قديم للمواطنة جيهان خوري وهي تقول عبارة "مبسوطة" اثر انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية، وبعد تعرضها للتنمر والاساءة في الفترة الاخيرة، أطلت اليوم من على المنصة خلال التظاهرة على طريق القصر الجمهوري المؤيدة للرئيس عون وخرجت عن صمتها، وقالت "كنت صادقة بتعبيري بأنني "مبسوطة" بانتخاب الرئيس لانه اصبح بامكاننا بناء وطن."

وسألت "لماذا لا يحق للبناني ان يكون "مبسوط"؟

واضافت "اذا في الف واحد شتمني في مليون واحد ساندني."

وأكدت "اليوم انا مبسوطة اكتر بكتير" ، لان الشعب أصبح يطالب بحقوقه وكرامته."