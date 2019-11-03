تحرك داعم لفخامة الرئيس العماد عون في غواديلوب ومارتينيك

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أقام التيار الوطني الحر في غوادلوب ومارتينيك تحركا داعما لمسيرة واهداف فخامة الرئيس العماد ميشال عون في مكافحة الفساد ورفع الحصانات ورفع السرية المصرفية واستعادة المال المنهوب وأكدوا على ضرورة المضي في الإصلاحات التى دعا اليها فخامته في خطابه الأخير

وأكدوا ثقتهم الكاملة بمعالي رئيس الحزب الوزير جبران باسيل وقيادة التيار بقدرتهم على تخطي الصعوبات التي تعيق قيام دولة القانون والعدل والشفافية التي هي من مبادئ واهداف التيار الوطني الحر

وأرسلوا التحيات الى شعب لبنان العظيم الذي يتحضر غدا للقاء جبل بعبدا الذي سيناديهم يا شعب لبنان العظيم وسيكرر عبارته الشهيرة

يستطيع العالم ان يسحقني ولكن لا يستطيع ان يأخذ توقيعي