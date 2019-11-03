رسالة دعم لفخامة الرئيس عون من التيار في كوتونو

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سلم وفد من هيئة "التيار الوطني الحر" في كوتونو - بنين برئاسة منسق التيار السيد سليم بعلبكي رسالة إلى قنصل لبنان الفخري في كوتونو القنصل طوني الشاغوري، موجهة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطلب فيها هيئة التيار من الرئيس عون الاسراع في الاجراءات الاصلاحية منها رفع الحصانة عن النواب والوزراء والمسؤولين ورفع الحصانة المصرفية وانشاء المحكمة الخاصة بالفساد والهدر المالي العام واستنكر الوفد التعرّض لشخص ومقام فخامة رئيس الجمهورية وهو رأس الدولة وحامي دستورها ودعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤوليّة ووأد الفتن لمصلحة الوطن العليا.

ودعا التيّار الوطني الحرّ في كوتونو أبناء الجالية اللبنانية للقاء داعم لمواقف فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بمشاركة رئيس الجالية اللبنانية الحاج غازي قديح ورئيس الجالية السابق السيد حسن حمّود وبعض القوى السياسية.

وألقى كلمة اللقاء منسّق التيّار الوطني الحرّ في أفريقيا السيّد وليد الهيبي حيث شدّد في كلمته على دعم مواقف رئيس الجمهوريّة، والضرورة بمحاسبة الفاسدين وإسترداد المال العام المنهوب منذ ال ١٩٩٠ حتى اليوم، ودعا شباب الحراك المدني لمواكبة رئيس الجمهوريّة في مسعاه