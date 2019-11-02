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أسود مشاركا في تحرك طريق قصر بعبدا: مكافحة الفساد بحاجة لقرار حكومي جدي والرئيس الحريري لم يكن جديا

2
NOVEMBER
2019
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 شارك النائب زياد اسود، في التحرك الداعم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون على طريق القصر الجمهوري. وقال: "جئت للمشاركة وأؤكد: نحن مرجعنا الأساسي وزعيمنا ورفيقنا وقائدنا وقائد التحرير والاصلاح جالس في بعبدا، ولكل من يشكك نقول لهم لن نتخلى عن الرئيس عون ونترك البلد للمافيات. وأقول للعونيين" بتهز الدني وما بتوقع، مهما حاولوا تشويه مسيرتنا ودورنا وهدم معنوياتنا. ولا يجوز أن تكون مطالب الناس المحقة موجهة إلى طرف واحد، وأميز بين الأبرياء وأصحاب الحقوق والتي تأخرت الدولة في تحقيقها، وبين من يحاول أن يركب موجة الاحتجاجات. ومكافحة الفساد بحاجة لقرار حكومي جدي، والرئيس الحريري لم يكن جديا، ويجب ان يكون هناك قاض نزيه لا ميول سياسية له".

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