البستاني من التجمع على طريق القصر الجمهوري: ليس شارعا مقابل شارع فمطالب الناس غير بعيدة عن مطالبنا

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انضمت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني، إلى المحتشدين على طريق القصر الجمهوري، وقالت لدى وصولها: "جئت للمشاركة، فالجميع مبسوط، ثلاث سنوات مرت على العهد، وفخامة الرئيس عون أوضح في خطابه ما قمنا به خلال ثلاث سنوات وما سنقوم به في المستقبل".

أضافت: "لم ننزعج من الاحتجاجات الشعبية، وما يحصل اليوم ليس شارعا مقابل شارع، ولا ردة فعل، فنحن في الأساس جهزنا أنفسنا لنقوم بهذه الخطوة، ومطالب الناس محقة، ولم نشارك لأنهم كانوا يريدون أن تكون الساحات لهم، وهذا حق لهم فلديهم مطالب، ومطالبهم غير بعيدة عن مطالبنا، موقف الرئيس عون وهذا الشارع ساعدانا على أن نقر الكثير من الأمور التي كان لا بد من إقرارها".