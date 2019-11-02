بو صعب انضم إلى الحشود على طريق القصر الجمهوري: غدا سيوحدنا العلم اللبناني ولا يعتقد أحد أننا نوجد ساحة مقابل ساحة

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وصل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال إلياس بو صعب، إلى طريق القصر الجمهوري، في منطقة بعبدا، منضما إلى الحشود، التي بدأت تتجمع هناك، تحضيرا لانطلاق "مهرجان الوفاء الكبير" غدا، دعما لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وألقى بو صعب كلمة، فقال: "إلى جميع اللبنانيين، الذين كانوا يتواصلون معنا، والذين يودون أن يعبروا عن رأيهم، أؤكد لهم، أن يوم الغد، هو اليوم المناسب للتعبير عن آرائهم، وغدا سنتلاقى على طريق قصر بعبدا، لأن اللقاء غدا، هو اللقاء الذي كنا تحدثنا منذ زمن، وقد اخترنا هذا المكان، طريق القصر الجمهوري، ولا يعتقد أحد أننا نوجد ساحة مقابل ساحة، إنما غدا سيوحدنا العلم اللبناني، وستكون مطالبنا ودعمنا للطرح، الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية العماد عون للاصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد، لأن لبنان هو لنا جميعا، وعلينا أن ننقذه جميعنا، ونأمل أن نلتقي غدا، مع جميع اللبنانيين، لكي ندعم رئيس الجمهورية، ولكي نسير في مرحلة الثلاث سنوات المتبقية من العهد، بزخم أسرع، لكي نحقق المطلوب والمرجو منا".