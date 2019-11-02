لا صحة لدعوات تجمّع في الضاحية الجنوبية وفيديو نقل سوريين على الحدود للمشاركة في مسيرة الوفاء

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يتم تداول دعوات على مواقع التواصل والاجتماعي وعبر الواتساب لدعوة الى تجمّع في الضاحية الجنوبية للمشاركة في مسيرة الوفاء على طريق بيت الشعب ولفيديو لنقل سوريين عبر الحدود اللبنانية - السورية للمشاركة. وفي معلومات لtayyar.org فإن هذه الاخبار تندرج كالعادة في اطار الشائعات التي لا اساس لها من الصحة. ولا بد من الاشارة الى عدم وجود دعوة حزبية رسمية لهذه المظاهرة، والى ان كل مواطن راغب بدعم رئيس الجمهورية مرحب بمشاركته فيها. ومن الطبيعي ان يكون التيار الوطني الحر هو المحرك والمنظم لهذه التظاهرة وسط التشديد على رفع الاعلام اللبنانية فقط لا غير من دون اي شعارات حزبية