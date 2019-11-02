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كنعان من جديدة المتن: مسيرتنا غداً الى بعبدا وفاء ودعماً للرئيس حاملين وجع الناس ومكافحة الفساد ومعالجة المشاكل الاجتماعية

2
NOVEMBER
2019
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 اكد النائب ابراهيم كنعان خلال لقاء مع هيئة الجديدة البوشرية السد في التيار الوطني الحر "أننا لا نتظاهر غدا ضد احد وتوجهنا الى بعبدا ليس لتحدي احد، فالناس الذين خرجوا الى الشارع هم ناسنا ومسؤولون عن مطالبهم، وتظاهرتنا هي لنشهد للحقيقة ونقول نحن اوفياء لرئيس الجمهورية ونحمل وجع الناس وهمومهم ولواء مكافحة الفساد ومعالجة المشكلات الاجتماعية".

واكد كنعان ان موعدنا غداً هو مع تصحيح المسار وقال كنعان "تعطيلنا هو تعطيل للشعب وانهيار للبنان وهو ما لن نسمح به، وأؤكد امامكم ما اكده رئيس الجمهورية لي انه سيخصص السنوات المتبقية من عهده لتثبيت الاصلاح ولمتابعة آخر فاسد كائناً من كان وبأي جهة احتمى"، مشددا على ان "التيار ولد من رحم معاناة الشعب ونضالنا مستمر للتعبير عن هموم الناس، لكننا في الوقت نفسه سنواجه اي تطاول قائم على التجني والشائعات".

اضاف كنعان "الأسبوع المقبل يفترض ان نكون على موعد مع تكليف رئيس للحكومة الجديدة، والهم ليس من يكون في الحكومة او خارجها، بل الأهم بالنسبة الينا ان تشكّل عملية انقاذية للبلاد".

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