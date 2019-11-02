وفد التيار الوطني الحر في نيجيريا سلّم قنصل لبنان الفخري رسالة إلى الرئيس عون

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سلم وفد من هيئة "التيار الوطني الحر" في كانو - نيجيريا برئاسة منسق التيار السيد روجيه فرجالله رسالة إلى قنصل لبنان الفخري في كانو القنصل خليل مسلماني، موجهة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطلب فيها هيئة التيار من الرئيس عون الاسراع في الاجراءات الاصلاحية منها رفع الحصانة عن النواب والوزراء والمسؤولين ورفع الحصانة المصرفية وانشاء المحكمة الخاصة بالفساد والهدر المالي العام واستنكر الوفد التعرّض لشخص ومقام فخامة رئيس الجمهورية وهو رأس الدولة وحامي دستورها ودعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤوليّة ووأد الفتن لمصلحة الوطن العليا وعدّدوا بنهاية الرسالة بعض إنجازات العهد.