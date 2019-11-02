المكتب الاعلامي لبري: ما نقله موقع مستقبل ويب عنه ليس دقيقا

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أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري البيان التالي: "ما نقله موقع "مستقبل ويب" عن الرئيس نبيه بري ليس دقيقا".

وكان موقع "مستقبل ويب" أورد خبرا جاء فيه: " شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على وجوب "العجلة" في التكليف ومن ثم بالتأليف لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتلبية المطالب الشعبية المحقة. وقال في حوار مع "مستقبل ويب" أن موقفه معروف بالنسبة للتكليف "وقد أبلغته للمعنيين" ، مؤكدا أنه مع إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري.

أما بالنسبة الى التأليف فأكد أنه مع حكومة مصغرة أو أصغر من الحكومة الحالية و" أنا متمسك بتمثيل الحراك ، لكن في هذه الحال يصبح الموضوع سياسياً ويمكن توزير سياسيين وتقنيين."

أضاف بري أنه تواصل مع رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان وسيعقد الثلثاء المقبل أول اجتماع للجنة للبدء بمناقشة موازنة٢٠٢٠،متوقعاًإنجازها وإقرارها في الهيئة العامة خلال شهر كحد أقصى لأنها "خفيفة نضيفة".وختم أن تشكيل حكومة جديدة في أقرب فرصة ممكنةيمثّل "بداية الحل".