وفد وزاري لبناني في سورية!

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زار وفد من وزارة الزراعة، بتوجيه من الوزير الدكتور حسن اللقيس وبهدف فتح باب تصدير الموز اللبناني الى السوق السورية، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، حيث إستقبلهم الوزير محمد سامر الخليل.

ولفت الوفد في بيان إلى أن “اللقاء اتسم بالودية والانفتاح، وأبدى الوزير الخليل كل استعداد وإيجابية للتعاطي مع الموضوع الزراعي والتبادل بين البلدين وتسهيل عمليات عبور المنتجات اللبنانية عبر أراضي سوريا الشقيقة”. وأشار إلى أن “الوفد اللبناني شكر في ختام اللقاء الوزير السوري والمجلس الأعلى لاهتمامهما الدائم بالمزارع اللبناني وخصوصا موضوع فتح السوق السورية للموز اللبناني”.

وضم الوفد مستشار الوزير اللقيس جعفر عساف والمهندس حسين نصرالله أحمد الحاج حسن من المجلس الأعلى اللبناني – السوري، يرافقه وفد من نقابة تجمع مزارعي الجنوب برئاسة محمد الحسيني ونقابة مصدري الخضار والفواكه برئاسة نعيم خليل.