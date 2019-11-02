أي من الحكومات تستدعيها المرحلة الراهنة؟ ( د. وسام صعب )

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لاشك أن الحراك الذي شهده لبنان على مدى اسبوعين متاليين قد تعدى كل التوقعات وبدّل كل المعادلات والتصورات وأدخل جديداً على المشهد اللبناني لم نألفه في ما مضى على مدى سنوات من تاريخ لبنان الحديث.

ومن هذا المنطلق دعوني أتكلم موضوعيا عن الواقع الراهن الذي يحكم مسار لبنان سياسياً، اقتصادياً ومالياً وليس من منطلق أي مصالح أو تقاطع مصالح سياسية تحكم المرحلة الراهنة ذلك أن لبنان لم يعد يحتمل أية مغامرات أو مراهنات بالنظر لواقعه الهش الذي أصبح مهدداً بالإنهيار في أي لحظة. وعلى هذا أصبح من غير المسموح به أن نراهن على ما هو متعارف عليه بلعبة الرولات الروسي التي تضع بالتأكيد مصيرنا على المحك رهناً بمنطق المجازفات .

المسؤولية الكبرى باتت تقع على الجميع ومن الضروري أن يدرك كل الأفرقاء مدى خطورة المرحلة، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خصوصا بعد إستقالة الحريري المفاجئة في توقيتها ودلالاتها لاسيما وان جعبته لاتزال خاوية من أية حلول أو من أية تصورات تحكم مرحلة ما بعد الإستقالة، حتى أن أركان الدولة أنفسهم قد يبدو انهم منقسمين حيال تصوراتهم للازمة الراهنة في تداعياتها وما يمكن أن تؤول إليه من نتائج خصوصاً مع غياب اية إستراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة وإن كانت بورصة تسمية الرئيس الحريري لا تزال مرتفعة بعض الشيء لإعادة تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة... لكن السؤال الأهم على أي حكومة قد ترسو الحلول في ظل مجموع العقد الذي يحكم مسار التشكيل والتأليف في المرحلة المقبلة؟

فمسار تشكيل الحكومات في لبنان لا يبشر بالخير وهو لا يزال محكوم بمنطق السيناريوات المعقد في ظل غياب أية أسس دستورية واضحة لذلك ، ومن هنا أصبح واجباً مقاربة الأمور من زاوية أخرى ومختلفة وذلك بالسؤال أولاً عن مدى الجدوى من حكومة سياسية فضفاضة تحت مسمى حكومة وحدة وطنية في هذا الظرف بالذات في حال جرى بحث ذلك في مطابخ التشكيل، وما الغاية منها في ظل هذا التجاذب والصراع الحاصل وإنقسام الشارع حيالها خصوصاً بعد أن دلت التجربة على أرض الواقع أن الحكومة المستقيلة وهي حكومة سياسية بقيت عاجزة عن معالجة الأزمات وما أكثرها ولم تقدم جديداً للبنانيين .

فحكومة سياسية موسعة تحت أي مسمى وإن تشكلت اليوم أو غداً فمن الذي يضمن فعاليتها وإنتاجيتها وتجانسها وعدم وجود مناكفات سياسية بين أعضائها، ومن الذي يضمن أن تكون موحدة في رؤيتها وتوجهاتها السياسية على المستويين الإقتصادي والمالي! لاسيما وأنه لم يعد من وقت للمراهنات أو الإختبارات على هذا الصعيد ... وهل حكومة من هذا النوع تخدم أصلاً واقعنا المأزوم؟



كما ومن جهة ثانية، فإن حكومة التكنوقراط التي ينادي بها البعض ، وإن تكن مطلب الشارع، وبمعزل عن أية اعتبارات سياسية، فستبقى حكماً عاجزة عن مواكبة الأحداث السياسية ومعالجة الأزمات، وهي كثيرة، والبعض منها مرتبط بالأوضاع الإقليمية وأحداث المنطقة ككل ، فهي أي حكومة من هذا النوع ستبقى غير مؤهلة سياسياً للمضي في هذا الإتجاه إزاء ما يحيط بالمنطقة من أزمات وتحولات، وهذا بحد ذاته قد لا يخدم الواقع اللبناني المعقد اصلا وسيزيد الأوضاع سوءاً وتأزماً ذلك أن الحكومات وأين تكن هي بمثابة مرآة لواقع الدولة ونظامها السياسي في اي بلد كان وهو وحده الذي يحكم مسار التشكيل والتأليف ويحدد بالتالي نوع الحكومات وشكلها تبعا للظروف القائمة.

لذلك وإنطلاقاً من هذا التوصيف الذي جرى بحثه، نعود ونذّكر بما قلناه سابقاً وفي أكثر من مقال ودراسة حول الموضوع عن أنه و في أوقات الأزمات الصعبة، وعندما تحط رحالها، قد يكون من الأجدى إعتماد صيغة حكومات مصغرة من نوع التكنوسياسية تضم في تشكيلتها إختصاصيين َ مشهود لهم بالكفاءة والعلم والأخلاق وبعض النخب السياسية لإدارة شؤون البلاد بمعزل عن أي مصالح سياسية ، وهو ما سيشكل حتماً مخرجاً للتشكيل السريع للحكومة وسيضمن بالوقت نفسه حكومة إنقاذية من نوع التكنوقراط المطعمة بنخب سياسية وهذا ما سيشكّل بدوره مسارا انقاذيا وتحولاً متطوراً نحو حكومة تكنوسياسية تضم أشخاصاً واعين و مثقفين وهو ما يعرف بالساسة الإختصاصيين الذين يتمتعون بفهم بديهي لكيفية صياغة التطور و التقدم في هذه البيئة، والتي ستكون بطبيعة الحال أي حكومة من هذا النوع أكثر فعالية وكفاءة لمواجهة الأزمات السياسية والمالية والإقتصادية وستشكل بطبيعة الحال إستقراراً للدولة وستخلق شبكة أمان للبلاد، وستكون في الوقت نفسه قادرة ومؤهلة لمواكبة أحداث المنطقة وتحولاتها ذلك أن المرحلة الراهنة تستدعي بل توجب حكومة من هذا النوع لإعتبارات عملية كثيرة تجنباً للوقوع في أية محاذير قد يكون أقربها الإنهيار...