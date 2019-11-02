مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يجري الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لحل بعض العقد حتى يأتي التكليف طبيعياً ما يسهّل عملية التأليف

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التحديات امام الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف

وموعد الاستشارات سيحدّد قريبا

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صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

يتناقل بعض وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب معلومات مختلفة، وبعضها مختلق، حول اسباب عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة.



يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ايضاح الآتي:

- اولاً: انّ فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يجري، منذ تقديم دولة الرئيس سعد الحريري استقالته، الاتصالات الضرورية التي تسبق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك انطلاقاً من انّ الظرف الراهن في البلاد يتطلّب معالجة هادئة للوضع الحكومي تفضي الى حلّ بعض العقد المطروحة حتى يأتي التكليف طبيعياً، ما يسهّل لاحقاً عملية التأليف.



- ثانيا: يرى فخامة الرئيس انّ التحديات الكبيرة التي سوف تواجه الحكومة العتيدة تفرض مقاربة سريعة لكن غير متسرّعة لعملية التكليف، لأنّ الاستعجال في مثل هذه الحالات يمكن ان تكون له تداعيات مضرّة.



ويلفت مكتب الاعلام الى انّ موعد الاستشارات سيحدّد قريبا، مع العلم انّها ليست المرة الاولى التي يعمد فيها رئيس الجمهورية الى اجراء مشاورات تسبق تحديد موعد استشارات التكليف، وكان ذلك يتم في ظروف أفضل بكثير من الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.