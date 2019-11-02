حملة تافهة على tayyar.org !

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لاحظنا في الايام الاخيرة حملة من بعض التافهين على موقع التيار.

الحملة من نوعين:

- فبركة السكرينشوتات باخبار ملفقة لا تركب على قوس قزح.

- التعليق على تفاصيل سخيفة لا علاقة لها باي مضمون ننشره

هدف الحملة:

اضعاف الموقع و محاولة خدش صورته.

سبب الحملة:

جماهيرية الموقع و انتشاره الواسع و متابعته من قبل مئات الاف اللبنانيين في ازمة الاحتجاجات الاخيرة ما ادهش الاخصام و افقدهم اعصابهم و ازعج مخططاتهم و فضح شواذاتهم

ماذا نقول؟

مصداقيتنا اكبر من تفاهاتهم و حقدهم و عمرها 17 سنة و 15 يوم. و تبقى رسالتنا تحت شعار: سرعة، دقة، مصداقية