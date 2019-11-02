ماذا كشف سالم زهران عن كواليس تأليف الحكومة؟!

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غرد المحلل السياسي سالم زهران قائلاً :" بالحسابات الرياضية الحريري عائدٌ رئيساً للحكومة مع توزيع قوى 8 آذار أصواتها في الاستشارات بين منح وحجب وفقاً لتوزيع دقيق.أمّا شكل الحكومة فحتماً تكنوسياسية وعلى الأغلب مصغرة، إلا أن تركيبتها والأسماء الوزارية لم يتم البحث فيها جدياً حتى الساعة.

مخاض تشكيل الحكومة سيحصل على وقع شدّ الحبال بين أركان الكتل النيابية بعضهم البعض من جهة والشارع(بألوانه المختلفة) من جهة أخرى.

ويبقى الأساس بالضغط لاقرار قانون إنتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ للطوائف

وإلا فكل ما حصل سيصبح رماداً في مهب العاصفة! "