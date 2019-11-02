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انتحل صفة ضابط للتعرف على فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأقدم على ابتزازهن وتهديدهن

2
NOVEMBER
2019
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة
 
البلاغ التالي:
 
 
 
بتاريخ 10/10/2019، ورد الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من احدى المواطنات لدى القضاء المختص ضد شخص من الجنسية اللبنانية بجرم ابتزاز وتهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر وتوزيع منشورات تتعرض للكرامة.
 
 باستماع المدعية، صرحت أنها تعرفت على المدعى عليه وحصل علاقة غرامية بينهما، وكانا يتبادلان الصور، وبعد انفصالهما بدأ بتهديدها برسائل تحوي تشهير وقدح وذم، لكنها لم تتجاوب، وبهدف الضغط عليها قام بالتشهير بها وفضح امرها امام المقربين منها.
 
ومن خلال المتابعة الحثيثة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكنوا من توقيف المشتبه به.
 
 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.
 
كما اعترف انه تعرّف على العديد من الفتيات من خلال الـ"Instagram"، وبانتحاله صفة ضابط، وذلك بغية جذبهن وايهامهن بانه ذو مكانة مرموقة في المجتمع.
 
أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على اشارته.
 
لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات.
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