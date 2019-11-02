قيادة الجيش تنعي الرقيب الشهيد دياب حلوم

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تنعى قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الرقيب دياب خالد حلوم الذي استشهد بتاريخ 31 /10 /2019 في محلة العين - بعلبك، إثّر تعرّضه لإطلاق نار، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

من مواليد 11 /9 /1986 العين – بعلبك.

تطوع في الجيش اعتباراً من 14 /4 /2008

حائز أوسمة: الحرب ـــ مكافحة الإرهاب ــــ التقدير العسكري.

حائز تنويه العماد قائد الجيش 7 مرات وتهنئته خمس مرات، تهنئة مدير المخابرات مرّتين، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.

الوضع العائلي: متأهل وله 3 أولاد.

تُقبل التعازي اعتباراً من 1 /11 /2019 ولمدة أسبوع في قاعة بلدة العين - بعلبك.