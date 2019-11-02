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بالصورة افشال عملية تهريب 20 كلغ من الكوكاين

2
NOVEMBER
2019
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اعلن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان لها انه وفي إطار مكافحة عمليات تهريب المخدرات، وبعد عمليات رصد لعدة أشهر، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية عن محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين الخام الى لبنان عبر مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي، وانه سيجري استغلال الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد لتنفيذ هذه العملية.

وعلى الأثر، قام عناصر هذا المكتب بتتبع المشتبه به، بعد انطلاقه من مطار ساو باولو في البرازيل ومروره ترانزيت في مطار اديس بابا قبل وجهته النهائية الى بيروت.
 
وتابع البيان انه "بناء عليه، وبعد التنسيق مع ادارة الجمارك وجهاز أمن المطار، تبين ان خطة المهرّب تكمن بترك حقيبته جانبا والابلاغ عنها بالمفقودات، غير ان محاولته باءت بالفشل وجرى توقيفه فجر 26/10/2019، ويدعى ج. ف. (مواليد ١٩٩٢، فنزويلي) وبتفتيش حقيبته ضبط بداخلها /20/ كلغ من مادة الكوكايين الخام مغلفة بأكياس نايلون تقدر قيمتها بملايين الدولارات.
والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.
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