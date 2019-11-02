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بالصورة - توفيق الهندي: طرح جعجع استخفاف بعقول الناس

2
NOVEMBER
2019
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اشار المستشار السابق لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الدكتور توفيق الهندي في تصريح عبر صفحته على فايسبوك الى طرح جعجع بخصوص المطالبة ب"حكومة غير شكل" وإنتقاده الحكومات السابقة يشكل إستخفافا بعقول الناس.  
 
واعتبر ان جعجع يتغاضى عن موازين القوى وعن أن حزب الله لا يزال ممسكا بالسلطة في لبنان وأن الآليات الدستورية لا يمكنها إلا أن تنتج حكومة تمثل إرادة الغالبية البرلمانية، علما" أن هذه الغالبية لن تتخلى عن تسلطها على السلطة وأن الشارع يفتقد إلى قيادة، وليس بإمكانه أن يفرز قيادة حكيمة بوقت ضيق فيما الأحداث تحتم السرعة، قيادة يمكنها أن تكسر ميزان القوى أو أقله تعدل به بقدر معقول، في ظل وضع دولي وإقليمي عاجز وغير راغب بدعم الإنتفاضة الشعبية.
 
واضاف الهندي: أتساءل لماذا طرح جعجع نفسه عراب التسوية-الصفقة ولماذا شارك في هذه الحكومة والتي سبقتها وأكد أن ما فعله كان عين الصواب وهاجم من رفضها؟
 
وختم الهندي: جعجع أساء التقدير سابقا، لذا عليه أن يعترف بهذا الخطأ الجسيم ويعتذر من الشعب اللبناني عن فعلته التي ساهمت بوصول الوضع إلى ما وصل إليه ويعتزل السياسة لأنه ليس أهلا" لها.
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