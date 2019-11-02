عناوين الصحف ليوم السبت 2 تشرين الثاني 2019

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الأخبار

الحكومة عالقة والبلد عالق

تأليف الحكومة: لا استشارات من دون اتفاق

كواليس جنيف: تفاؤل حذر... في مسار مفخّخ

‫رسائل مبطنة من السيستاني إلى الصدر

البناء

صواريخ غزة تصيب مستوطنات «الغلاف»... وذعر بعد صاروخ المقاومة على طائرة الاستطلاع

نصرالله يدعو للهدوء والحوار... والمقاومة قوية جداً جداً... والمهم حكومة سياديّة بلا تأخير

مشاورات تمهيدية تسبق الاستشارات النيابية للتفاهم على سلة متكاملة للتكليف والتأليف

اللواء

عودة الحريري أسيرة الشروط المتبادلة..والتأليف طويل!

الجمهورية

الحكومة مختلطة لا تكنوقراط

قطوع المصارف مر على خير

L'Orient-Le Jour

La société civile s’impatiente et réclame un gouvernement indépendant, sinon...

The Daily Star

Rush on banks fails to materialize