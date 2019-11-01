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بعد ان انهال عناصرها بالضرب على مواطن امام جمعية المصارف... قوى الامن توضّح!

1
NOVEMBER
2019
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أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأنه "انتشر بتاريخ اليوم 1/11/2019 مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عناصر من قوى الأمن الداخلي وهم ينهالون بالضرب على أحد الأشخاص أمام جمعية المصارف في محلة الجميزة ومن خلال المتابعة، تبيّن أن س. غ. من مواليد1991، لبناني، تم توقيفه بناء لإشارة القضاء المختصّ قد قام باعتراض عمل الدورية أثناء قيامها باقتياد الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الجمعية، والتفوّه بعبارات نابية بحق العناصر ورغم قيامهم بردعه بطريقة سلميّة، أقدم على لكم أحدهم على وجهه وإيذائه، -الذي نال تعطيل يومين عن العمل -مما أدّى إلى ردّة فعل غير مبرّرة من قبل عدد من العناصر الذين قاموا بضربه واستعمال القوة المفرطة تجاهه في مخالفة صريحة لتعليمات قوى الأمن الداخلي وإن هذا التصرف موضوع تحقيق إضافي مسلكي وستتم المحاسبة وفقا للأصول".

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