تكتل "لبنان القوي" عرض موضوع تشكيل الحكومة وحذر من عملية اخراج او تهريب أموال تكون مستحقة للدولة

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عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، وحضور نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان، الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وذلك في المقر العام ل"التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي.

وعرض المجتمعون، بحسب بيان، "المستجدات على خلفية خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون"، مؤكدين "الالتزام بمضمونه". كما بحثوا في الأمور السياسية والأوضاع العامة في البلد. وبحثوا ايضا في موضوع تشكيل الحكومة ورئيسها والخيارات المطروحة.

من ناحية ثانية، نبه أعضاء التكتل من "عملية اخراج او تهريب أموال تكون مستحقة للدولة"، مؤكدين ان "التكتل سيتابع هذا الموضوع ويلاحقه، إن كان عبر التشريعات أو عبر الوسائل القانونية الممكنة".