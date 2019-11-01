تويني: لن تنتصروا على الفساد بالإستهزاء بل بالعمل الشريف والسلطة والقرار القضائي الجريء

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قال الوزير السابق نقولا تويني في بيان: "لفتني ما تم من استهزاء بما قمنا به بوزارة دولة لمكافحة الفساد في برنامج الصحافي مرسيل غانم أمس "صار الوقت" على قناة MTV. ونقول لهؤلاء بما تقارنوننا؟ هل كان هنالك من قبلنا وزارة تعنى بهذا الشأن أو أن هذه أول محاولة وزارية تقام في لبنان ولو كانت بدون ملاك وموازنة؟".

أضاف: "نتحدى الجميع أن يكون قد حضر ملفات وقدم إخبارات كالتي حضرناها وقدمناها. كفى خلطا للأمور، وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ليست سلطة قضائية تدين وتسجن. إن الإستهزاء وتحميل وزارة دولة مسؤوليات هي حصرا متعلقة بالنيابات العامة هو أمر يجافي القانون والمنطق. لبنان مائدة طعام "بوفيه" لجميع السياسيين، منهم من امتنع وهم قلة أوادم، ومنهم من بالغ في تناول هذا الطعام حتى التخمة وهم كثر في هذه الدولة المغنمية المعدة لتوزيع المال العام على من لا يستحق. أين كنتم من كل ذلك لكي تحملونا كل هذا التنكر والإستهزاء. وهل ابتدأ الفساد بلبنان مؤخرا؟".

وتابع: "لن تنتصروا على الفساد بالإستهزاء بل بالعمل الشريف والسلطة والقرار القضائي الجريء، عليكم بالسؤال عن مصير الاخبارات التي تقدمنا بها، وأن انتصروا لحقكم في الحصول على العدالة بدل التهجم على من سعى لاحلالها باللحم الحي".

وختم: "إن ضميري مرتاح وقد أعطيت كل ما عندي للمساهمة في مكافحة الفساد في هذا البلد، وآن لكم أن تتوجهوا إلى القضاء لبيان مصير ما تقدمنا به من إخبارات عسى أن يتم البت بها فيظهر عندها حجم ما قمنا به من عمل وتخرس معه ألسنة السوء والضغينة".