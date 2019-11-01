هذه الحكومة التي يريدها السيّد نصرالله.. وهذا ما كشفه

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اشار امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إلى انّ "بعد مضيّ اسبوعين على الحراك الشعبي والاحداث في لبنان يجب ان نسلط الضوء على بعض الايجابيات والبناء عليها"، لافتاً إلى انّ "اللبنانيين تمكنوا من تجنّب الوقوع في ما كان يخطط له البعض او يتمناه البعض في الوصول الى الفوضى فالاقتتال الداخلي".

السيد نصرالله، اكّد انه وفي كل الاحداث اللبنانية والصراعات ما شهدنا كمّا كهذا من السباب الذي كان موجها، وقال: "هذا ليس عفويا واؤكد لكم ذلك بناء على عدّة معطيات وأجزم أن بعض الذين دفعوا باتجاه الشتم والسباب كانوا يريدون استدعاء الشوارع الاخرى من اجل الفوضى والاصطدام والاقتتال الداخلي وكلنا نعرف ان الجميع في لبنان لديه سلاح شخصي". وتابع: "الحديث عن مليون ونصف ومليونين شاركوا في التظاهرات حديث غير علمي وكلّنا نعرف ذلك وكان واضحا ان المطلوب كان تنفيذ انقلاب سياسي".

واعتبر السيد نصرالله انّه حصل خروقات وردات فعل على سباب هنا وشتائم هناك وخرجت بعض الامور عن السيطرة ولكن هذه احداث محدودة أمام مشهد الانضباط والقوى السياسية مارست مجهودا كبيرا لضبط الامور، وقال: "علينا أن نواجه كل من يريد الفوضى والسباب والدفع الى الاقتتال الداخلي بالصبر".



واضاف: "مع التقدير والاحترام لكل المطالب الشعبية كان همّنا العمل لمنع سقوط البلاد في الفراغ والفوضى"، لافتاً إلى "ان المتظاهرون لم يستطيعوا تشكيل وفد للحوار فكيف يشكلون حكومة بديلة أو يتفقون على قانون انتخاب". وقال: " تصرفنا بمسؤولية ولم نركب موجة ولم نرفع شعارات مضللة وأخذ حزب الله بصدره المسؤولية ليمنع انهيار البلاد".

امّا عن الحكومة فاشار إلى انّ "البعض كان مصرّا على القول إن الحكومة الاخيرة كانت حكومة حزب الله في حين أن حزب الله لم يتولّ أي حقيبة مهمة أو سيادية وحزب الله لم يكن الاقوى في الحكومة وتسمية الحكومة بـ"حكومة حزب الله" نيّته سيّئة والهدف تحميل حزب الله مسؤولية السيئات". واكمل: "نحن لسنا قلقين على انفسنا لأننا اقوياء جدّا ولم يأت زمان على المقاومة في لبنان وكانت فيه بهذه القوة وحزب الله لم يتصرف بأي من أوراق قوته".



وتابع: "كنت أقول لمن يسألني انه في حال ذهاب البلاد الى الفوضى قد لا تستطيع الدولة دفع الرواتب لموظفيها ولكن المقاومة ستبقى قادرة على ذلك"، مشيراً إلى انّ "وجهة النظر كانت باجتماع الحكومة والعكوف على دراسة قانون استعادة الاموال المنهوبة وقانون العفو العام أما وجهة النظر الثانية فكانت تقول بالذهاب الى تعديل حكومي وبالتالي صدمة ايجابية فيما هذا الخيار لا يصنع صدمة ايجابية".

وقال: "رئيس الحكومة أخذ خيار الاستقالة ما يعني في بعض التداعيات تجميد ورقة الاصلاحات وبالتالي لا مشروع قانون للعفو العام ولا مشروع قانون لاستعادة الاموال المنهوبة ولا رفع حصانات ولا مشاريع قوانين جديّة لمكافحة الفساد وكلّ ذلك ذهب الى الانتظار"، مؤكداً أنّ "حزب الله لم يكن يؤيد استقالة الحكومة وانّ الرئيس الحريري كان له اسبابه، ولا أريد أن أناقش فيها الآن".



واعلن انّ "مسؤولية اللبنانيين جميعا الدفع باتجاه عدم وجود فراغ في السلطة وتشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن".

واقترح نصرالله على الحكومة المقبلة، "الاتيان بكل الفيديوهات للاستماع الى مطالب الفقراء وارساء برامج للاستجابة الى مطالب هؤلاء". متسائلاً انّه "إن كانت كل مكونات الحكومة تؤمن بمطالب الشعب وتسعى جاهدة لتحقيقها فلماذا لم تتحقق؟"

واّكد انّ "أهم شرط لاستعادة المصداقية هو الصدق والوضوح".

ولفت السيد نصرالله إلى انّه سيتحدث في وقت لاحق، عن الدور الاميركي في لبنان الذي يمنع اللبنانيين من الخروج في ازماتهم الاقتصادية والمالية وسدّ افاق الحلول على اللبنانيين والضغوط لفرض شروط في المستقبل، مطالباً بحكومة سيادية حقيقية يكون فيها لجميع المكونات السيادة الكاملة". وتابع: "البعض سيتحدث عن علاقتنا بالسفارة الايرانية واليه اقول ان الجميع يعرف اننا قرارنا سيد حر مستقل".

واكمل: "ما حدا يقعد يحلل سياسي" موضوع المقاومة منفصل عن أي تطورات في الداخل.