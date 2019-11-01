صحناوي: بعض المشاركين في الحراك مرتبطون بأجندة دولية ومندسون

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شدد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب نقولا صحناوي على أن "الإنتخابات هي التي تحدد اذا المشهد الذي تراه مئة بالمئة من الناس، والديمقراطية هي أن الواحد يعطي فرصة للرأي بصندوق الإنتخابات وليس للشارع وبوهم"، مشيرا الى أنه "يجب علينا أن نوصل صوت رئيس الجمهورية ميشال عون للناس حتى يعرفوا أن رأيه مثل رأيهم، لكن ليس جزءا من محور لديه هدف استهداف حزب الله أو قلب الطاولة، هو لبناني فقط وحلمهم هو حلمه فقط".

وأكد صحناوي في حديث للـOTV أن "هدفنا أن نوصل صوتنا وصوت الرئيس لهؤلاء الناس حتى يعرفوا أن هناك ضمانة هي الرئيس عون"، معتبرا أن "بعض المشاركين في الحراك مرتبطون بأجندة دولية، وهم مندسون ولا يمثلون الناس التي شاركت. فمثلا هؤلاء كانوا يرحبون بالنازحين السوريين، بينما 99 في المئة من الذين شاركوا في الحراك كان يريدون عودة النازحين، خصوصا أن اقتصادنا انكسر بسبب الفساد وعبء النازحين".

ولفت الى أن "الفرقاء يلعبون مع الأجنبي ضد مصلحة لبنان"، متسائلا: "ما هي مصلحتنا من إنهيار البلد أو أن ننتقل الى نظام عسكري؟".

وشدد على أن "خطاب الرئيس عون يوم أمس واضح وتاريخي"، متمنيا لو أن "الشعب هو من ينتخب الرئيس. نحن طرحنا إنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب لأن هذا الامر يساعد البلد جدا".