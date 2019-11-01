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درغام: لا يمكن لأحد أن يملي علينا شروطه

1
NOVEMBER
2019
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أكد النائب أسعد درغام أننا "لا زلنا اليوم في اطار المشاورات الداخلية، والاتصالات التي تجرى مع مختلف الافرقاء اللبنانين، ولا شك ان كان هناك تسمية لحكومة تكنو سياسية ويوجد فيها سياسيون، فالتيار الوطني الحر هو من يسمّي وزراءه، وبالتالي لا احد يسمي الوزراء عنا، ونحن ننتظر نتيجة الاتصالات لأننا اليوم امام مسارين، او نكون في الاطار التوافقي وبالتالي اعادة الحياة للتسوية وتكون تسمية الرئيس الحريري، وبالتالي لها اسسها، ولكن من دون اي شروط تعجيزية، واما الخيار الآخر الذهاب الى شخصية ثانية تكون بالميثاقية المطلوبة ولها ظروفها المعينة، ولا تكون التجاذبات الكبيرة التي تتطلبها الحكومة التوافقية. وفي حديث صحافي أشار درغام إلى "أنه من المبكر الحديث عن اي إتجاه يتوجب السير به، لأنه لم تنضج بعد الاتصالات السياسية المطلوبة، وانا اؤكد ان لا احد يفرض علينا من هم وزراؤنا، وفخامة الرئيس ميشال عون لن يذهب الى استشارات نيابية قبل الاتفاق على اسم وشكل وحتى اسماء اعضاء الحكومة، لأنه سيأخذ بعين الاعتبار ما حدث معنا في المرحلة السابقة، ولن يتكرر هذا الخطأ بإنتظار وقت كثير للتأليف، نظراً لحجم المخاطر الاقتصادية والمالية التي تنتظر لبنان خلال الاسابيع القادمة على ابعد تقدير، ولن تدعنا ندخل في نفق طويل من التكليف حتى التأليف، واليوم ورقة الرئيس عون تتلخص بأن الاستشارات ستكون مرهونة بالاتفاق على اسم الرئيس واعضاء الحكومة". 
 
وشدد درغام على أن "ما يهمنا بناء الدولة ومكافحة الفساد والوصول الى اصلاحات ويهمنا الشفافية، وتحت هذه العناوين كل الطروحات قابلة للدرس، وما عدا هذه العناوين لن نكون منفتحين على اي اقتراح". 
 
وحول سؤال عن الموقف من كلام السيد نصر الله عن ان اسقاط العهد في الشارع هو خط احمر؟
 
قال: نثمن مواقف السيد نصرالله الذي عودنا دائماً على مواقفه الوطنية والشجاعة، وان اسقاط الحكومة في الشارع لا يمثل تهديداً لأي طائفة او مكون، ولكن اسقاط رئاسة الجمهورية لا تشملها اي آلية دستورية تدع رئيس الجمهورية يسقط في الشارع، واليوم فخامة الرئيس ميشال عون، لديه حاضنة شعبية ونسبة تمثيل عالية في المجلس النيابي".
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