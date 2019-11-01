صفير: لعدم الاخذ بالشائعات والمصارف مستعدة لاتخاذ الاجراءات الضرورية حفاظا على سير العمل

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أشاد رئيس "جمعية مصارف لبنان" الدكتور سليم صفير، في تصريح اليوم، "بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية، هذا الوعي الذي تجلى اليوم مجددا بعد ان فتحت المصارف ابوابها للعمل بشكل طبيعي وكيفية تعاطي المواطنين بشكل حضاري في هذه الظروف".

وحيا صفير المواطنين "لادراكهم المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ على مصالح الناس"، مؤكدا "ان المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين ومستعدة لاتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي".



وتمنى على المواطنين "عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة او من الجمعية".