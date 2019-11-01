ندى اندراوس عزيز: هل سيلاقي الشارع رئيس بلاده أم أن هناك أجندات أخرى هدفها أبعد من المطالب الحياتية؟

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غرّدت مراسلة قناة الـLBCI الاعلامية ندى اندراوس عزيز عبر حسابها على تويتر وكتبت:

"هل سيلاقي الشارع رئيس بلاده أم أن هناك أجندات أخرى هدفها أبعد من المطالب الحياتية؟"

وسألت: "سؤال للشارع الشمالي ولاسيما الطرابلسي؟ لماذا التركيز على مهاجمة رئيس الجمهورية وتغييب نواب ووزراء وفاعليات المدينة يللي يعدون من كبار المتمولين في لبنان والمنطقة والمشاركين في السلطة من التسعينيات لليوم وما قدموا شي لانماء الشمال ونهضته ولاسيما طرابلس؟؟؟"

وأضافت: "الثورة الحقيقية المحقة كانت في الأيام الأولى وبعدها بدأت حسابات أخرى تستغل وجع الناس خدمة لأجندات تطرح حولها علامات استفهام كثيرة."