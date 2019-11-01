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"الملف الحكومي": الطبق الرئيس في لقاء الحريري - خليل

1
NOVEMBER
2019
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كان البارز أمس، التواصل المباشر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري، عبر الوزير علي حسن خليل الذي زار الرئيس المستقيل لساعة ونصف.
 
وامتنع بري عن الخوض في تفاصيل اللقاء، إلّا انه أشار الى انه "بداية بحث، ويؤمل ان يتم الخروج من هذا الواقع وتشكيل حكومة في اقرب وقت".
 
وبحسب مصادر واكبت اللقاء، فإنّ الملف الحكومي كان الطبق الرئيس فيه، حيث عرض الحريري وجهة نظره ازاء التطورات التي أدت الى استقالته، وما أعقبها من ردود فعل على الارض، واستنكر "الخطوات الاستفزازية" التي قام بها مناصروه في بعض المناطق، مؤكداً عدم قبوله بهذه التصرفات، ومشدداً على انه في صَدد وَقفها نهائياً.
 
واكدت المعلومات انّ خليل لم يحمل معه الى الحريري طرحاً معيناً بل انّ الغاية الاساس من اللقاء كانت استشراف المرحلة المقبلة، من دون التطرق الى أسماء معينة مرشّحة لتوَلّي رئاسة الحكومة الجديدة، أو الدخول تفصيلاً في شكل الحكومة التي تتطلبها المرحلة.
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