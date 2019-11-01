عناوين الصحف ليوم الجمعة 1 تشرين الثاني 2019

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الأخبار

تسمية الحريري غير مضمونة... و«التكنوقراط» مرفوضة

أميركا تدخل على خط التأليف: حجب مساعدات عن الجيش

انتفاضة المصارف المضادّة: قيود قاسية على سحب الودائع والنقد

البناء

عون لحكومة كفاءات تنال الثقة... والحريري إلى الشارع... و"القومي وحزب الله لاتباع الدستور".

اللواء

"غضب المحور" من الحريري يدفع التأليف إلى "المأزق الكبير"!

حزب الله يعتبر الإستقالة "مضيعة للوقت".. والساحات ترفض خطاب عون

تأليف الحكومة لن يكون مزروعاً بالورود.. ودخول فرنسي- ألماني على خط المعالجات

الجمهورية

عودة حريرية بشروط جديدة ؟

عون يستأخِر الإستشارات.. وواشنطن تُجمِّد مساعدات عسكرية

الديار

الحريري وضع البلد أمام صدمة تفاؤل أو خطر فراغ حكومي خطير؟

هل توافق الأطراف على شروط الرئيس الحريري لإعادة تشكيل الحكومة؟

L'Orient-Le Jour

Ni politique ni technocrate, le gouvernement « techno-politique » a le vent en poupe

The Daily Star

Aoun urges govt of merit to appease public