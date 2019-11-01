أسرار الصحف ليوم الجمعة 1 تشرين الثاني 2019

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البناء

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية إنّ سفير دولة غربية سمع من رئيس الحكومة تفسيراً مستغرباً لإستقالته التي ربما تضع البلاد أمام خطر فراغ طويل قبل تشكيل حكومة جديدة، سواء ترأسها هو أو سواه، وتحظى بالتوافق مع رئيس الجمهورية والقوى الفاعلة، والسبب هو عجزه عن التفاهم مع وزير كان يشكل معه لسنوات ثنائي الحكم...

كواليس

قالت مصادر إعلامية روسية إنّ موسكو رفضت الموافقة على طلب أميركي للعب دور وسيط مع حزب الله في ملف الصواريخ الدقيقة مقابل استعداد أميركي لرفع العقوبات عن لبنان وحزب الله، وأضافت المصادر إنّ الأميركيين إعتبروا أنّ انسحابهم من سورية يمكن أن يشكل هدية الاتفاق والوساطة إذا تمّت

الجمهورية

تساءلت مصادر مالية عن أهداف الجهات التي توجّه الإنتفاضة نحو مصرف لبنان خصوصاً أن التوجه قد يضرّ بسمعة لبنان في الخارج ويزيد من تعقيدات الأزمة المالية.

لاحظت أوساط سياسية أن الحرب الباردة القائمة بين دولتين غربية وإقليمية تنعكس سلباً على الشعب اللبناني وعلى مؤسسات الدولة الرسمية.

سأل مراقبون كيف أن الحكومة أقرت في جلسة 21 الشهر مبلغ مليون دولار لبرنامج تثقيف لإحدى الوزارات في عزّ الإنتفاضة وصدر في الجريدة الرسمية يوم أمس وهو تنفيعة لأحد الوزراء.

اللواء

همس

يلمس زوّار مرجع نافذ تشاؤماً يغلب عليه إزاء تداعيات الموقف بعد إعلان الاستقالة..

غمز

قيادي وسطي يقول ان المواقف التي أعلنت حتى الآن تكشف ان أزمة التأليف ستكون طويلة..

لغز

استبعد مسؤول مصرفي ان تشهد المصارف اليوم تهافتاً غير عادي من المواطنين.